Torino, i convocati per l'amichevole col Valencia: prima chiamata per il Cholito Simeone
Il Torino affronterà domani, sabato 9 agosto, alle ore 21 il Valencia nella gara valida per il prestigioso "Trofeo Naranja", in valenciano "Trofeu Taronja", un classico del calcio estivo spagnolo. Il tecnico granata Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori:
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Bianay Balcot, Biraghi, Coco, Ismajli, Maripan.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Dembelè, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Pedersen, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Sanabria, Simeone, Zapata.
