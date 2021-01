Kessié: "Il 5-0 subito dall'Atalanta la svolta, siamo il Milan e non possiamo fare queste figure"

Il 2020 del Milan è stato magico, il 2021 lo vede ancora in testa. Quando c'è stata la svolta? Risponde Franck Kessié ai taccuini de Il Giornale: "Alla partita di Bergamo, dicembre 2019, 5 a 0 per l’Atalanta. Noi siamo il Milan non possiamo fare figure del genere. Da quel giorno in poi è scattata una certa molla. Non c’è un segreto vero e proprio da svelare ma un piano di lavoro da raccontare. Pioli ci ha preso da parte e ha cominciato a parlare, a spiegare cosa voleva da noi. Il gruppo si è messo al lavoro con le sue idee e adesso continuiamo a farlo giorno dopo giorno. Da allora abbiamo anche cambiato faccia. Fondamentale il modulo? Certo e proprio da quello siamo ripartiti perché schierare due centrocampisti davanti alla difesa ha reso più sicura tutta la squadra e migliorato la performance dei singoli difensori".