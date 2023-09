Kjaer punta al rinnovo con il Milan: il danese vuole chiudere la carriera in rossonero

Simon Kjaer, difensore arrivato al Milan nel 2019-2020, ha raggiunto contro l'Hellas Verona le 100 presenze in maglia rossonera. Per Pioli oggi il danese non è più un titolare inamovibile, ma è comunque un giocatore fondamentale per gli equilibri e per mantenere compatto lo spogliatoio. Il suo contratto scadrà a giugno 2024, ma la volontà dell'ex Palermo è chiara.

Kjaer spera di chiudere la carriera al Milan, un club importante che anno scorso ha giocato le semifinali di Champions League. Il 34enne punta dunque al rinnovo, con il Diavolo che dovrà decidere se puntare ancora su di lui. Intanto oggi a Cagliari dovrebbe partire dalla panchina, con Pioli che sceglierà verosimilmente la coppia Thiaw-Tomori.