Klopp: "L'Inter gioca molto bene, anche se diverso da noi. Qualificazione ancora aperta"

vedi letture

Di seguito un estratto della conferenza stampa di ieri di Jurgen Klopp dopo il successo del Liverpool contro l'Inter: "Ci sono ancora pericoli, siamo solo alla fine del primo tempo. Nella fase a eliminazione diretta è così. Prima di giocare analizzi a fondo il tuo avversario senza conoscerlo e dopo averlo affrontato ovviamente lo conosci ancora meglio. Entrambe le squadre si conoscono meglio ora. Non ci sentiamo qualificati, sappiamo che sarà una partita con delle insidie e dovremo farci trovare pronti ma non credo che le due squadre abbiano giocato in modo simile, ma l'Inter ha giocato molto bene anche se in modo diverso. Fanno cose diverse rispetto a noi ma sono un'ottima squadra. Siamo solo a fine primo tempo, 2-0 per noi".