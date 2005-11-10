Primo ko del Como in Youth League: il Feyenoord si impone 1-0 in casa
Alessio Del Lungo
Dopo il pareggio contro il Lipsia, il Como perde 1-0 in casa del Feyenoord nella seconda giornata di Youth League. La squadra di Falsini tiene bene il campo, ma alla fine cede, subendo gol all'84' da Progetti, entrato un solo minuto prima. Una doccia fredda che non si aspettava più nessuno e che inciderà negativamente sul cammino dei lariani.
Gli altri risultati
Feyenoord U19 - Como U19 1-0
Shakhtar U19 - AEK U19 1-2
LASK U19 - Liverpool U19 2-4
Bodo/Glimt U19 - Borussia Dortmund U19 0-5
Il tabellino di Feyenoord U19-Como U19 1-0
Marcatori: 84′ Progetti (F)
Feyenoord: De Mol, Mahamud, Pieterse, Wessels (60′ Onunta), Slory; Faik, El Harmouz (72′ Rueck), Nahany (46′ Verdonk); Grootfaam, Neijenhuis (83′ Progetti), Zinhagel (60′ Plantinga). A disposizione: Van Bennekom, Baks, Akkermans, Roovers. Allenatore: Lucassen
Como: Sgarbi, Grilli, Ronchetti (77′ Ortelli), De Paoli, Epifani (55′ Bosze), Cassano (46′ Papaccioli), Andrealli, Albini, Pisati (46′ Ballone), Tigano (46′ Arui), Thiland Herard. A disposizione: Visentin, Arioli, Mazzara, Cauli. Allenatore: Falsini
Arbitro: sig. Tsakalidis (Grecia)