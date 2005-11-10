Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Primo ko del Como in Youth League: il Feyenoord si impone 1-0 in casa

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:12Serie A
14.10.2026 15:12Serie A
Fonti preferite
Gli uomini di Falsini vengono battuti da un gol di Progetti all'84'. Il calciatore era entrato un solo minuto prima in campo.
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo il pareggio contro il Lipsia, il Como perde 1-0 in casa del Feyenoord nella seconda giornata di Youth League. La squadra di Falsini tiene bene il campo, ma alla fine cede, subendo gol all'84' da Progetti, entrato un solo minuto prima. Una doccia fredda che non si aspettava più nessuno e che inciderà negativamente sul cammino dei lariani.

Gli altri risultati

Feyenoord U19 - Como U19 1-0
Shakhtar U19 - AEK U19 1-2
LASK U19 - Liverpool U19 2-4
Bodo/Glimt U19 - Borussia Dortmund U19 0-5

Il tabellino di Feyenoord U19-Como U19 1-0

Marcatori: 84′ Progetti (F)

Feyenoord: De Mol, Mahamud, Pieterse, Wessels (60′ Onunta), Slory; Faik, El Harmouz (72′ Rueck), Nahany (46′ Verdonk); Grootfaam, Neijenhuis (83′ Progetti), Zinhagel (60′ Plantinga). A disposizione: Van Bennekom, Baks, Akkermans, Roovers. Allenatore: Lucassen

Como: Sgarbi, Grilli, Ronchetti (77′ Ortelli), De Paoli, Epifani (55′ Bosze), Cassano (46′ Papaccioli), Andrealli, Albini, Pisati (46′ Ballone), Tigano (46′ Arui), Thiland Herard. A disposizione: Visentin, Arioli, Mazzara, Cauli. Allenatore: Falsini

Arbitro: sig. Tsakalidis (Grecia)

Articoli correlati

Immagine news 1
Oggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione
Immagine news 2
La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine news 3
Fabregas sceglie Robert Sanchez col Feyenoord: l'ingaggio inaspettato ora è un'arma in più

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:26 Serie A
Milan su Scott? Il tecnico del Bournemouth: "Non commentiamo le voci, noi ci puntiamo"
Immagine news 2
16:25 Serie A
Cassano: "Ai tempi del Real dovevano mettermi in carcere... Avevo comportamenti di m...a"
Immagine news 3
16:23 Serie ATMW
TMWLazio prima in classifica con l'Inter, Totti: "Non se l'aspettava nessuno, chapeau"
Immagine news 4
16:15 Serie A
Roma, vandalizzato il murale dedicato a Mourinho: vernice nera sul volto dello Special One
Immagine news 5
16:08 Serie ATMW
TMWPrima Conte, ora Allegri: De Bruyne mai a suo agio a Napoli. Ma si faccia un esame di coscienza
Immagine news 6
16:00 Serie A
Mostovoj ricorda Celta-Juve del 2000 e svela: "Due anni prima i bianconeri mi cercarono"
Immagine news 7
15:57 Serie A
Mercoledì di Youth League indigesto per le italiane: il Real batte 1-0 la Roma al Tre Fontane
Immagine news 8
15:53 Serie ATMW
TMWOggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Oggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione
Immagine top news n.1 Milan, ecco il rinnovo di Pavlovic: accordo fino al 30 giugno 2031. Il comunicato
Immagine top news n.2 Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa
Immagine top news n.3 Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine top news n.4 Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Immagine top news n.5 Poteva scegliere 3 club di Serie A e invece… Bernardo Silva desaparecido al Real Madrid
Immagine top news n.6 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.7 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.2 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.3 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.4 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Armanini: "Manchester City, sentenza che cambierà Premier e calcio europeo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Serie A
Immagine box news Serie A Milan su Scott? Il tecnico del Bournemouth: "Non commentiamo le voci, noi ci puntiamo"
Immagine box news Serie A Cassano: "Ai tempi del Real dovevano mettermi in carcere... Avevo comportamenti di m...a"
Immagine box news Serie A Lazio prima in classifica con l'Inter, Totti: "Non se l'aspettava nessuno, chapeau"
Immagine box news Serie A Roma, vandalizzato il murale dedicato a Mourinho: vernice nera sul volto dello Special One
Immagine box news Serie A Prima Conte, ora Allegri: De Bruyne mai a suo agio a Napoli. Ma si faccia un esame di coscienza
Immagine box news Serie A Mostovoj ricorda Celta-Juve del 2000 e svela: "Due anni prima i bianconeri mi cercarono"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Perin si prepara a riprendersi il posto da titolare
Immagine box news Serie B Ascoli, Acampora: "Guai a sentirsi bravi. La Serie B è molto dura"
Immagine box news Serie B Nasce 'Palermo Insieme', la prima squadra Paralimpica del Palermo FC
Immagine box news Serie B Mantova-Palermo, i virgiliani non battono i rosanero dal 1963: tutti i precedenti
Immagine box news Serie B Cesena, Ciofi vicino al rinnovo fino al 2029: parti pronte a chiudere la trattativa
Immagine box news Serie B Serie B, gli arbitri della 7ª giornata di campionato: Mantova-Palermo a Zufferli
Serie C
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo può partire dopo soli tre mesi: su di lui Sarnese e Paganese
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23 in ritardo per dei problemi alle porte. Adesso il fischio d'inizio
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 9 giornate: Giugliano difesa "rivedibile"
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Riccardo Radu della Juventus Next Gen
Immagine box news Serie C Folgore Caratese, tesserato l'ex portiere dello Spezia Mouhamadou Sarr
Immagine box news Serie C Casertana, Degli Esposti e il mercato di gennaio: "Non ci siamo mai tirati indietro"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio