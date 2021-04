Krool: "L'Ajax gioca in casa, quindi è favorito. Roma penalizzata dalle assenze"

vedi letture

Ai microfoni di TeleRadioStereo Ruud Krol, ex giocatore dell'Ajax, ha parlato della sfida di questa sera tra i lancieri e la Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League: "La Roma in questo momento ha diversi problemi per via dei giocatori infortunati, ed è un peccato, ma ha comunque una squadra molto competitiva e lo sarà anche stasera con l'Ajax. L'Ajax è una squadra giovane con due tre giocatori di esperienza, come Tadic, ma gli mancherà Blind infortunato, e lui è un giocatore molto importante in campo perché sa dirigere i giovani in difesa. Questa sera mancherà lui ma penso che sarà una sfida molto aperta. L'Ajax gioca in casa, quindi è un po' favorito contro la Roma per stasera".

Quali sono le caratteristiche dell'Ajax che potrebbero mettere in difficoltà la Roma?

"L'Ajax è una squadra giovane ma sono due-tre anni che giocano insieme e il livello è sempre alto: hanno già giocato in Champions, in Europa League. È una squadra di talento e qualità, non so chi giocherà in porta oggi, quindi potrebbero avere un piccolo problema, ma sono tante le squadre che in questo momento devono fare i conti con i tanti infortuni, perché si gioca troppo, ogni tre giorni".