Kulusevski con CR7 dal 1'? Pirlo: "Vediamo, può essere una soluzione anche a gara in corsa"

Può giocare Kulusevski dall'inizio con Cristiano Ronaldo? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli che assegnerà la Supercoppa Italiana ha risposto così: Non lo so, adesso vediamo come recuperano tutti. Può essere una soluzione dall’inizio o a partita in corso. Vediamo come impostare nella partita - che ce l’ho già in testa - e chi sta bene domani".

