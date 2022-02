L'agente di Cambiaso: "In estate speriamo di portarlo in una squadra prestigiosa"

vedi letture

Giovanni Bia, agente tra gli altri del terzino del Genoa accostato a Juventus e Inter Andrea Cambiaso, ha parlato a Radio Sportiva: "Qualcuno ha bussato alla porta del Genoa e anche in maniera piuttosto forte. A gennaio però c’è stato un accordo per cui loro non l’hanno fatto andar via e Andrea non è voluto partire. Lui del resto ci teneva tantissimo a terminare la stagione a Genova. A giugno speriamo che il Genoa si salvi e che per noi arrivino richieste in grado di fornire soldi importanti alle casse della società, portando il ragazzo in squadre più prestigiose per migliorare il suo livello. Se questo succederà dovremo essere tutti felici e contenti".