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L'agente di Frattesi: "Addio all'Inter in estate? Vorrei vederlo giocare, un pensiero lo farò"

L'agente di Frattesi: "Addio all'Inter in estate? Vorrei vederlo giocare, un pensiero lo farò"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 13:56Serie A
Daniele Najjar

Cosa farà in estate Davide Frattesi? Il centrocampista nerazzurro anche nello scorso mercato invernale è stato un nome molto chiacchierato. Non è un segreto che la Roma lo apprezzi, così come il fatto che al giocatore vada un po' stretto il ruolo di "riserva". In questi anni Frattesi non è mai riuscito ad imporsi come titolare indiscusso, sia con Simone Inzaghi che con Cristian Chivu.

L'agente del giocatore, Giuseppe Riso, ha parlato di lui a Calcio&Finanza. Senza sottrarsi dall'ammettere di essere stato lui stesso a spingere per il suo addio nel recente passato: "Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter" - le sue parole - ": in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice".

Poi ha aggiunto: "Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo". Al contempo però, l'ipotesi addio non è stata contemplata: "Sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. È chiaro poi che non so quante volte nella vita ti possa capitare di giocare un Mondiale, sono momenti che ricordi a vita".

E sulla prossima estate: "Se farò un pensiero a spostarlo? Io un pensiero lo faccio sempre, perché mi piace vederlo in campo. Mi piace vedere tutti in campo, però su di lui in particolare vorrei vedere una stagione giocata con costanza".

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