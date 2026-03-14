L'agente Riso: "Rinnovo Rovella? Difficile trattare con Lotito. Cristante futuro della Roma"

L'agente Giuseppe Riso, che fra gli altri rappresenta anche Nicolò Rovella e Bryan Cristante, nel corso di un'intervista rilasciata a Calcio&Finanza ha parlato anche dei centrocampisti di Roma e Lazio.

In merito a Rovella - che in queste settimane sta parlando di rinnovo con il club biancoceleste - ha dichiarato: "Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai stato facile. Lui per certi aspetti è geniale nelle trattative. Però mi dispiace che la Lazio non abbia sempre lo stadio pieno, anche perché dai racconti di Rovella, Maldini e Cataldi, la maglia biancoceleste ti entra dentro. Ti racconto un aneddoto: lo scorso anno Cataldi ha scelto di andare alla Fiorentina e quando abbiamo chiuso la trattativa in videochiamata, era un uomo distrutto. Lui soffre per la Lazio, il sangue che gli scorre nelle vene è biancoceleste".

Poi su Cristante: "Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma".