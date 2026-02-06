L'agente Riso: "Tonali alla Juventus? In estate valuteremo. Camarda stava tornando al Milan"

"Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione": così l'agente Giuseppe Riso ha parlato del giovane centravanti in prestito al Lecce, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola.

Il procuratore ha poi parlato di Sandro Tonali: "Se la Juventus può essere la soluzione ideale per un rientro in Italia, in estate? Non c’è una preferenza al momento", ha dichiarato. Riso ha aggiunto che è "ancora presto" per pensarci e che quello che viene detto oggi "non vale domani": "Adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare".

Una battuta anche sul mancato trasferimento di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina, con il fantasista che poi ha firmato con il Genoa: "È stato decisivo l’eﬀetto De Rossi" - ha ammesso Riso - ". La presenza di Daniele in panchina è stata decisiva: il mister l’ha chiamato e convinto a scegliere il Genoa". Poi ha specificato che il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, "non voleva fare a meno di Tommaso", che però "aveva bisogno di giocare di più". Così la soluzione rossoblù "ci è sembrata quella ideale", ha concluso l'agente.