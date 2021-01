L'agente di Lautaro dopo l'incontro con l'Inter: "Togliere la clausola? Non ne abbiamo parlato"

Nella giornata di oggi l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha fatto visita all'Inter all'interno della sede nerazzurra e all'uscita il procuratore ha affermato: "Si è trattato solo di una riunione che avevamo in programma e che non avevamo potuto fare per colpa del Covid. Se è felice all'Inter? Sì. Toglierete la clausola? Non ne abbiamo parlato per niente".