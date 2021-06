L'analisi di MilanNews.it: "Ecco gli otto intoccabili da cui i rossoneri devono ripartire"

Il Milan, dopo il secondo posto ottenuto nel campionato appena concluso, si prepara ad affrontare una stagione in cui inevitabilmente sarà chiamato a confermarsi. MilanNews.it individua i cardini del nuovo corso, da cui i rossoneri dovranno ripartire per tornare a recitare un ruolo di primo piano in Italia e in Europa: "Se a Pioli, ad un dirigente o a qualsiasi tifoso rossonero venisse chiesto di individuare gli attuali insostituibili nella rosa rossonera, probabilmente ci sarebbe una convergenza di opinioni. Forse il tecnico emiliano si rifugerebbe dietro alla frase fatta (ma vera) che ‘Ciascun giocatore è importante’, ma sarebbe d’accordo sul definire Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria, Kessie, Rebic, Ibrahimovic più il neo arrivato Maignan come gli insostituibili della rosa rossonera. Poter contare su 8 giocatori affidabili e di grande talento, anche in virtù delle grandi competizioni che attenderanno i rossoneri, è un grande vantaggio per il Milan, che crede in questi giocatori non solo per le qualità espresse ma anche per il grande carattere mostrato. In attesa degli sviluppi sul fronte Calhanoglu, la nona potenziale vertebra rossonera, la squadra di Pioli si affaccia con fiducia alla prossima stagione grazie ad una grande intesa tra gli effettivi citati ed un entusiasmo che può fungere da combustibile per la crescita sia dei singoli che del gruppo".