L’Aquila vola alta sulla Lupa: Immobile-Luis Alberto, Lazio avanti 2-0 nel derby al 45’

vedi letture

Tutto fin troppo facile per la Lazio, che chiude in vantaggio col risultato di 2-0 il primo tempo del derby contro la Roma. Decidono, mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, le reti di Ciro Immobile e Luis Alberto. Bravi i biancocelesti ad affondare come un coltello nel burro delle difficoltà giallorosse: dopo un quarto d’ora è Ciro a sbloccare la gara (portandosi a -2 da Piola come gol nel derby), approfittando di un clamoroso svarione difensivo, collettivo ma soprattutto di Ibanez. La reazione della squadra di Fonseca non è delle migliori, tempo nove minuti passa ancora la truppa di Inzaghi: Lazzari svernicia ancora Ibanez, cade a terra e chiede un rigore che non ci sarebbe stato, scarica per Luis Alberto. Il destro a incrociare dello spagnolo batte Pau Lopez, con qualche dubbio sulla posizione di Caicedo che sembra impallare la visuale del portiere (ma Orsato e VAR ritengono tutto regolare). Il primo vero squillo degli “ospiti” arriva al 36’ con una conclusione di prima di Mkhitaryan su spezzata di Dzeko: per il resto, poco altro. E anzi Immobile sfiora il bis personale ma non controlla bene. Più Lazio che Roma, e non di poco, nonostante la bella sgroppata finale proprio di Dzeko: fin qui il risultato lo certifica, 2-0 a fine primo tempo.