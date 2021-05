L'Arsenal sfida il Milan per Emerson Royal: il laterale brasiliano è in uscita dal Barcellona

L'Arsenal sfida il Milan per Emerson Royal. Secondo quanto riportato quest'oggi dal Sun, i Gunners starebbero seguendo da vicino il laterale brasiliano in forza al Betis, ma di proprietà del Barcellona e difficilmente atteso da un futuro in Catalogna, che era stato a lungo cercato dai rossoneri nei mesi scorsi. Per il classe '99 in questa stagione si contano 35 presenze con due gol e quattro assist in maglia biancoverde.