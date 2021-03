L'ascesa di Ismajli: perno di Spezia e Albania, pronto per diventare un uomo mercato

Ardian Ismajli è stato voluto da Mauro Meluso. Con forza, con volontà, con decisione. Lo avrebbe preso a Lecce, lo ha fatto in Liguria, perché una promessa è una promessa. Dopo un primo ambientamento, il centrale di Majac si è imposto alla corte di Vincenzo Italiano allo Spezia ed è ora diventato anche un perno della Nazionale albanese.

Inamovibile. Per tutti La fotografia della crescita del centrale albanese è nella continuità. Da quando ha preso i galloni da titolare non li ha più mollati e lo stesso vale con Edy Reja. Due gare in quattro giorni, l'ultima contro l'Inghilterra dove nonostante il ko è stato tra i migliori della sfida insieme al napoletano Elseid Hysaj, raccontano di un'ascesa importante per Ismajli.

Uomo mercato Fisico, qualità, costanza, sostanza, portano e porteranno Ardian Ismajli a essere un uomo mercato. Già apprezzato da molti ai tempi dell'Hajduk Spalato, ancor più oggi che ha dimostrato di essere un giocatore da Serie A. Radiomercato racconta che in molti si stanno già interessando per la prossima sessione. Il direttore dello Spezia, Meluso, resisterà alle offerte o dopo averlo cercato, voluto e preso, gli farà spiccare ancora il volo?