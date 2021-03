L'Atalanta cerca l'impresa a Madrid. Gasperini: "Ma di sicuro non snatureremo il nostro gioco"

"Peccato non giocare al Bernabeu, sarebbe stata una grande festa per i nostri tifosi". Parla così a Sky Sport Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale: "Le polemiche e il rosso dell'andata? Quella è un'altra gara, adesso dobbiamo pensare al ritorno. Abbiamo comunque una chance e vogliamo giocarcela al meglio possibile. Abbiamo mille motivazioni per poterlo fare. L'importante sarà l'approccio alla gara, i primi minuti saranno fondamentali per capire quelli che saranno gli equilibri, se riusciremo a contenerli e a proporci in avanti. Il nostro obiettivo è restare il più a lungo possibile in partita, di sicuro non snatureremo il nostro modo di giocare. Sportiello o Gollini? Non do la formazione...".