L'Atalanta chiede 40 milioni per Gosens. 12 gol e 8 assist, ma Gasp vuole trattenerlo a Bergamo

Gol e assist come se fosse una seconda punta. Robin Gosens non avrà raddoppiato le proprie cifre, ma i numeri sono stati ancora una volta ritoccati verso l'alto. Una vera e propria dimostrazione di forza al termine di una stagione in cui i nerazzurri hanno sfiorato la Coppa Italia e hanno ottenuto la terza qualificazione consecutiva in Champions League. Niente stagione casuale per l'esterno degli orobici, dopo lo scorso anno Gosens ha dimostrato il proprio valore tra prestazioni, reti e passaggi decisivi: 12 gol e 8 assist complessivi, numeri incredibili per un giocatore a tutta fascia. Il mercato però incombe e le pretendenti non mancano.

RICHIESTE - L'Atalanta sa benissimo come muoversi in questi casi. I nerazzurri chiedono 40 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative e non hanno nessuna intenzione di abbassare le richieste: in caso di partenza di Gosens la famiglia Percassi cercherà di ottenere il massimo dall'operazione. La situazione resta comunque delicata, molti club hanno sondato il terreno per il calciatore: le richieste economiche per il momento frenano le pretendenti, in un calciomercato al ribasso l'obiettivo è quello di spendere il meno possibile anche per un giocatore al top della forma.

FATTORE GASP - Lo stesso Gosens ha manifestato la propria intenzione di lasciare l'Atalanta soltanto in caso di offerte dalla Germania. Al momento non ci sono mosse concrete da chi vorrebbe strappare il classe '94 alla Dea, ma dopo l'Europeo potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il tutto ovviamente dipenderà dalle prestazioni del giocatore durante la rassegna continentale. L'obiettivo è quello di tenerlo un altro anno a Bergamo, lo stesso Gasperini - salvo clamorose offerte - difficilmente lo lascerà partire a cuor leggero. Gosens dunque non si muove, almeno per il momento. Per convincere i nerazzurri servono motivazioni solide, altrimenti ogni offerta verrà rispedita al mittente.