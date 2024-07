L'Atalanta non vuole vendere Koopmeiners. Alta liquidità in cassa, 46 milioni da cessioni minori

L'Atalanta non ha intenzione di cedere di un millimetro per Teun Koopmeiners, il gioiello della corona dopo la notte di Dublino. L'olandese è considerato centrale nel gioco di Gasperini e per ora non c'è nessuna offerta da parte della Juventus. Non 45 milioni, nemmeno 50. Semplicemente non c'è ancora stato un approccio ufficiale da parte dei bianconeri. Che l'interesse ci sia e sia forte è chiaro a tutte le parti in causa, come è pacifico si stia attendendo le cessioni di Soulé e Huijsen per provare a formulare il primo assalto.

La realtà è che l'Atalanta non vuole cederlo. Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, sono state chiare. "Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione", la prima, salvo poi ripetersi qualche giorno dopo continuando sulla stessa linea.

I conti della serva recitano: 28 milioni per la vittoria dell'Europa League, 50 garantiti per la Champions, poi ci sono le due Supercoppe che porteranno altri spiccioli. Infine 46 milioni di cessioni "minori", da Okoli a Cambiaghi, passando per Zortea, Piccoli e, quando si chiuderà, quella di Miranchuk all'Atlanta. Insomma, l'Atalanta non ha bisogno di cedere, oggi più che mai. E luglio è già finito, quindi la Juventus dovrà fare presto se ha intenzione di regalare il centrocampista a Thiago Motta.