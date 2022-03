L'attesa di Ibra ed il lento addio di Kessie. Il punto sui rinnovi dei giocatori in scadenza del Milan

In casa Milan restano aperte diverse situazioni legate ai rinnovi contrattuali, in particolar modo dei giocatori a scadenza al termine della stagione. Il più emblematico in questo senso resta Zlatan Ibrahimovic: la dirigenza rossonera ha già sottoposto allo svedese un nuovo contratto anche per il prossimo anno, a cifre ovviamente riviste rispetto ai 7 milioni attuali. La proposta per Ibra è di 2,5 milioni di euro per 12 mesi, ma al di là della questione economica c'è anche altro nella mente. La volontà di entrambe le parti c'è, come confermato dallo stesso giocatore e da Maldini, ma al centro della discussione deve esserci anche la centralità nel progetto sportivo. Per questo Ibra ha comunque preso tempo, valuterà e deciderà con calma se dire nuovamente sì al Milan o se provare altro.

Diametralmente opposto il caso Franck Kessie: come noto le trattative si sono incagliate, nonostante le iniziali buone volontà da parte di entrambi. Col passare dei mesi le divergenze economiche non si sono particolarmente assottigliate, o meglio non si sono azzerate, e anche questo ha contribuito ad un irrigidimento dei rapporti. E oggi il rinnovo appare come un'utopia. Col Barcellona che ha fiutato l'affare a zero in vista dell'estate. C'è poi il caso Alessio Romagnoli: il difensore gradirebbe una permanenza, ma ad oggi le condizioni economiche e progettuali non gli danno le giuste garanzie. Il Milan infatti vuole abbassare e di parecchio lo stipendio attuale frutto del vecchio accordo, circa 6 milioni a stagione. Tagliandolo di circa la metà, compresi i bonus. Una rinunicia importante insomma per il giocatore, che nel frattempo dovrà valutare anche sulla questione tecnica visto che i rossoneri si muoveranno con prepotenza proprio sul reparto difensivo in estate. Le parti restano in contatto, ma intanto il giocatore valuta e ascolta anche altre proposte.