L'editoriale di MilanNews - Fossi Maldini direi a Raiola: "Ora porta via Donnarumma"

L'editoriale di MilanNews di oggi a cura di Franco Ordine commenta il roboante successo di ieri del Milan sul campo del Torino e torna anche sulla questione Donnarumma, portiere classe '99 in scadenza di contratto che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ecco un estratto.

"Gli stessi cronisti che lo hanno dato a Torino per settimane e mesi, adesso, su probabile suggerimento di Raiola, hanno cominciato a innestare la marcia indietro e a sostenere che in mancanza della Champions a Torino, Gigio si sarebbe fermato a Milano. Anzi: che avrebbe già deciso in tal senso a febbraio. Beh, sapete che vi dico? Non ci credo. E aggiungo: fossi nel Milan direi a quel signore che sta a Montecarlo, guarda che nel frattempo ci siamo attrezzati col portiere e quindi adesso devi portarlo da qualche altra parte a 10 milioni netti al mese. Vediamo dove lo porta! Spero che sia un a lezione per tutti. Anche per Calhanoglu e compagnia e per tutti quelli che verranno.