L'editoriale di MilanNews: "Rabbia e delusione, ora l'impresa. Fallimento senza Champions"

Il Milan pareggia col Cagliari e si complica la strada per la prossima Champions League. L’editoriale di MilanNews, oggi a firma di Pietro Mazzara, analizza proprio la situazione dei rossoneri: “Arrivare a giocarsi la Champions a Bergamo è la cosa peggiore che potesse accadere. E non credete che l’Atalanta, che mercoledì si gioca la Coppa Italia contro la Juventus, conceda qualcosa al Milan. Nono signori, togliamoci dalla testa queste idee perché sarà partita vera. Gasperini non è uno che concede niente a nessuno e sarà davvero complicato andare a vincere su quel campo dove la Dea, il 22 dicembre 2019, umiliò il Milan per 5-0. Lì scattò qualcosa, adesso deve scattare altro. Non ci sono scuse. Servono tre punti per tornare in Champions, altrimenti tutto sarà stato buttato fuori dalla finestra. Non ci saranno vie di mezzo: o sarà gloria o sarà dramma, sportivo, tecnico ed economico. Non c’è via d’uscita”.