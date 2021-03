L'eliminazione della Juve e il futuro di CR7: sarà stata l'ultima in Champions in bianconero?

La Juventus esce agli ottavi di Champions League come la scorsa stagione. Dal Lione al Porto, la musica è la stessa e stavolta sul banco degli imputati c'è Cristiano Ronaldo. Tra gli interrogativi posti dai giornali oggi in edicola c'è anche il futuro del giocatore. Nel pezzo di analisi della partita de Il Corriere dello Sport, si racconta che "nella sfida Ronaldo semplicemente non c'è stato. E se sarà stata l'ultima partita di CR7 in Champions League lo vedremo". Però 214 giorni dopo l'eliminazione contro l'OL, è un altro fallimento, un altro choc inatteso. E nella serata dove c'è stato tanto Chiesa, c'è stato pochissimo Ronaldo.