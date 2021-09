L'ex arbitro Marelli: "Rosso a Kessie? Più che errore di Cakir, una sciocchezza del calciatore"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati', su Radio24, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato degli episodi della partita persa dal Milan in Champions League contro l'Atletico Madrid. Queste le sue parole in particolare sul rosso a Kessie dopo mezzora di gioco: "L'espulsione del centrocampista? In ambito europeo la questione dello step on foot è molto calcata negli ultimi 3 anni: deve essere sempre punito col giallo, quindi più che un errore di Cakir è una sciocchezza Kessie".