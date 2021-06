L'Hellas Verona aspetta novità da Cagliari: Di Francesco ora è il grande favorito

Il giorno decisivo è arrivato anche per la panchina dell'Hellas Verona. Gli scaligeri stanno aspettando una chiamata dall'entourage di Eusebio Di Francesco che incontrerà il Cagliari per discutere della buonuscita dal contratto che lo lega al club sardo. Da cui percepisce 1,5 milioni di euro, cifra a cui non arriverà l'Hellas e per questo il tecnico tratta una buonuscita per dire addio alla società di Tommaso Giulini. Maurizio Setti e Tony D'Amico sono in attesa di una telefonata dall'entourage. Per adesso sono in stand by le alternative, su tutte Igor Tudor mentre Alessio Dionisi, ora insieme all'Empoli per provare a liberarsi altrettanto, sembra nel caso destinato alla Sampdoria.