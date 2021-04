L'impero di Zlatan: non solo stipendi. Si va dagli sponsor a post Instagram da 200mila euro

La vicenda del presunto 10% di partecipazione di una società riconducibile a Zlatan Ibrahimovic in un broker di scommesse pone i riflettori sul cosìddetto "impero di Zlatan", vale a dire il portfolio di investimenti che lo svedese ha nella faretra. Con il contratto che Ibra rinnoverà col Milan, il monte stipendi della sua lunga carriera dovrebbe superare i 160 milioni, rivela il Corriere dello Sport. Da 1,7 milioni annui della Juve nel 2005 arrivò a 15 annui nel biennio del Manchester United, il picco della sua carriera. Questione sponsor: per quasi tutta la sua carriera Ibra si è legato a Nike (da cui riceveva 3 milioni a stagione negli anni dello United) per passare a Adidas e tornare infine a Nike. È testimonial di marchi di abbigliamento, televisori, gomme da masticare e molto altro, e ha fondato una linea di abbigliamento, A-Z chiusa nel 2018. Da qualche anno una potente fonte di guadagno per i calciatori sono i social, in particolare Instagram. Secondo la rivista britannica Hopper, con 200 mila dollari guadagnati per ogni post, Zlatan è nella top-ten mondiale degli sportivi guidata da CR7 con 800 mila.