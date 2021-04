L'insoddisfazione di Ronaldo riaccende i dubbi sul futuro. Ma chi può permettersi CR7?

Passi in secondo piano la maglietta. Ma il Cristiano Ronaldo furioso del post Juventus-Genoa è la fotografia plastica del momento del portoghese. Dell’insoddisfazione che monta e dell’incertezza sul futuro. In Spagna basta una piccola gaffe social per gridare alla nostalgia che CR7 ha del Real Madrid, e chissà quanta ne ha il Real Madrid di CR7. A Torino hanno blindato Ronaldo. L’ha fatto Agnelli, l’ha ribadito Paratici, l’ha confermato Nedved. Se lui volesse, però, è difficile immaginare che alla Continassa facciano le barricate. Anche perché salutarlo a fine stagione rappresenterebbe un risparmio mica da poco. E qui sta un nodo centrale del futuro.

Dove può andare Cristiano Ronaldo? Riformulata, suona in un altro modo: chi può garantirgli i 31 milioni di euro netti che percepisce a stagione alla Juventus? Pesano le 36 primavere, ma soprattutto lo scenario rivisto e corretto dopo la pandemia. La risposta è: quasi nessuno. Difficilmente il Madrid, se non con un miracolo di fiscalità e comunque dal fiato corto. Per questo le merengues tengono accesa la speranza dei nostalgici, ma pensano soprattutto a Haaland e Mbappé. Gli ha strizzato più volte l’occhiolino Solskjaer, di casa al Manchester United: i Red Devils s’appoggerebbero a diversi sponsor, come del resto ha fatto la Juve, per un’operazione dal sapore sportivo ma anche commerciale. E poi il Paris Saint-Germain, che vuol dire il Qatar, che cerca testimonial per il suo mondiale natalizio del 2022. La platea di pretendenti è abbastanza ristretta, ed è anche tutto da verificare che sul tavolo mettano davvero quella cifra lì. Altre destinazioni, forse, potrebbero arrivarci più facilmente. Le famose mete esotiche, che siano gli States o il Medio Oriente. Ma, se Ronaldo è insoddisfatto per un gol mancato in Serie A e uno scudetto che è già scappato via, avrebbe davvero senso cimentarsi in un campionato lontano anni luce dal suo livello?