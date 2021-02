L'Inter attacca, la Juve resiste e ci prova con CR7: 0-0 a Torino a fine primo tempo

vedi letture

L’Inter attacca, la Juve per ora resiste. Il primo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia finisce senza gol, uno 0-0 che premierebbe i bianconeri se confermato al triplice fischio.

MEGLIO CONTE, NEL FINALE FOLATE DI CR7 - Nel complesso, meglio i nerazzurri, che protestano anche per un rigore non concesso da Mariani in avvio: pare corretta la decisione arbitrale. Hakimi fa il vuoto a destra, Eriksen è il regista effettivo di una squadra che però non crea (merito anche di Demiral e De Ligt, baluardi difensivi della Juve) pericoli solari per la porta di Buffon. Il brivido più freddo sulla schiena del 43enne portiere è una deviazione di pancia di Lukaku, di poco fuori. Nel finale, esce la Vecchia Signora: tre occasioni sui piedi di Cristiano Ronaldo, decisivo Handanovic su quella più ghiotta. Le rispettive strategie, quella di Conte che deve attaccare e quella di Pirlo che può permettersi di aspettare varchi offensivi, per ora funzionano. Il risultato, però, fa felice solo una squadra.