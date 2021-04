L'Inter cerca rinforzi in difesa: l'ultima idea è Bailly in uscita dal Manchester United

L'Inter cerca rinforzi per la difesa del futuro. Che perder Andrea Ranocchia in scadenza, che potrebbe andare a contare invece su Eric Bailly. Il centrale ivoriano di casa Manchester United ha un solo anno di contratto con i Red Devils ma è ai margini del progetto di Ole Gunnars Solskjaer. Il ventiseienne è in uscita e per Eurosport c'è con forza anche l'Inter sul ragazzo.