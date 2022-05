L'Inter comunica alla Roma l'avviato della trattativa con Mkhitaryan. I giallorossi non mollano

Henrikh Mkhitaryan continua a restare sospeso fra l'Inter e la Roma. Nella giornata di oggi, come riferisce Sky Sport, il club nerazzurro ha comunicato ai giallorossi di aver avviato la trattativa per tesserare il centrocampista armeno, con cui ci sarebbe già una bozza d'accordo - solo verbale - su base biennale. La squadra giallorossa però non ha intenzione di mollare la presa per il classe '89, visto che le cifre offerte per il rinnovo non sono distanti da quelle messe sul piatto dal club nerazzurro, e per questo la prossima settimana ha fissato un summit per trovare l'accordo col giocatore e scongiurare la sua partenza.