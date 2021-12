L'Inter già al lavoro per l'estate: Ginter e Onana a zero più i rinnovi dei big le priorità

Se per il presente l'Inter sta studiando l'opportunità di inserire un vice Ivan Perisic, anche se la ricerca sul mercato al momento è in stallo, i nerazzurri sono già al lavoro per il futuro. Definito di fatto l'arrivo di André Onana, portiere camerunese che arriverà dall'Ajax a parametro zero, in difesa è accelerata per Matthias Ginter: tedesco, del Borussia Monchengladbach, il centrale difensivo ha annunciato che lascerà il club a parametro zero e con l'agente, Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu, i contatti sono fitti. Sarà un colpo pesante che permetterà di liberare un big: l'indiziato è Stefan de Vrij, per il quale è in stallo la trattativa sul rinnovo. Poi i rinnovi: per Marcelo Brozovic c'è serenità ma ancora distanza sul contratto. L'altro è Ivan Perisic, per il quale la partita sul nuovo accordo è invece più in salita e per il quale non è da escludere l'addio in regime di svincolo in estate.