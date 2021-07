L'Inter ha fatto arrabbiare lo Sporting: la cessione di Joao Mario fa discutere in Portogallo

Il trasferimento di Joao Mario al Benfica ha scatenato un autentico polverone. Lo Sporting CP, infatti, non ha gradito la "mossa scorretta" da parte dei legali dell'Inter e di Federico Pastorello, che hanno aggirato la clausola che "vietava" al centrocampista di vestire altre maglie di club portoghesi, a meno che i nerazzurri non avessero effettuato un pagamento aggiuntivo di 30 milioni. Un paletto che, secondo i Leoes, sarebbe stato scansato dalla risoluzione del contratto, che ha permesso al giocatore di accasarsi all'altra squadra di Lisbona liberamente.

Come riporta O Jogo, in base ai patti, l'agente del giocatore ha rinunciato ai 4 milioni di crediti da parte dell'Inter, ma questa somma gli sarà assicurata come commissione dal Benfica. Il risparmio complessivo dei nerazzurri, quindi, arriverebbe a circa 9 milioni (compreso l'ingaggio lordo), ovvero la cifra che avrebbe garantito lo Sporting.