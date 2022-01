L'Inter osserva gli sviluppi del caso Dybala e prepara la sua offerta: sul tavolo 5 anni di contratto

vedi letture

L'Inter resta alla finestra ed osserva da vicino l'evolversi del caso Paulo Dybala in casa Juventus. In attesa del nuovo incontro della Joya col club bianconero a febbraio, scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe già sussurrato al giocatore la propria idea di offerta contrattuale: stipendio da 7,5 milioni di euro netti e accordo per i prossimi 5 anni, quindi fino al 2027. Una finestra temporale che andrebbe oltre a quelle che sono le nuove idee della Juventus che probabilmente metterà sul piatto per la Joya un rinnovo a cifre simili ma per 3, massimo 4 anni.