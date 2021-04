L'Italia che resta in Champions: cinque giocatori ancora in corsa grazie a Chelsea e PSG

vedi letture

Nessuna squadra italiana sarà presente alle semifinali di Champions League, col cammino delle nostre squadre terminato già agli ottavi di finale. Tuttavia c'è chi manterrà alto il tricolore nel massimo torneo continentale: con il Chelsea tra le prime 4 restano in corsa Jorginho ed Emerson Palmieri, brasiliani di nascita ma da tempo naturalizzati italiani e nel giro della Nazionale. Ai due si aggiunge il trio del Paris Saint-Germain, formato da Marco Verratti, Alessandro Florenzi e Moise Kean. Una magra consolazione, ma che sicuramente farà felice Roberto Mancini che avrà modo di vedere cinque giocatori in orbita azzurra misurarsi con i migliori del mondo. Esperienza importante in vista di un torneo importante come gli Europei.