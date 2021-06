La A tifa per l'Europeo col pubblico: obiettivo 40% dei tifosi a fine agosto. Ma i club si dividono

Sarà un Europeo con vista campionato. Soprattutto per il pubblico. La rassegna continentale - sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport - svolgerà anche il ruolo di spartiacque fra un primo e un dopo con la sua deroga che consentirà di non tener conto del tetto dei mille spettatori attualmente in vigore in Italia. La speranza, neanche troppo nascosta, è di spianare la strada a un ritorno degli spettatori in Serie A e in tutti i campionati. L’asticella, anche questo è un sussurro però, è realisticamente immaginata all’altezza del 40 per cento delle capienze per l’inizio della nuove stagione, a fine agosto.

I club decisi - In Serie A al momento stanno quasi tutti alla finestra. In attesa della nuova assemblea di Lega. Ma Roma e Juventus hanno già fatto intendere di non voler procedere alla campagna abbonamenti per la capienza assai limitata. Della stessa idea è, per ora, il Sassuolo. Che prenderà una decisione definitiva a settembre. Ma c’è chi dice sì. Il Bologna è tra i club che vorrebbero fare gli abbonamenti; l’Empoli, neopromosso, vuole partire da settembre. Nella prima partita di agosto venderebbe solo biglietti. Le due genovesi sono intenzionate a fidelizzare i propri tifosi. Ci sta pensando il Cagliari che, come tanti, deve ancora risarcire gli abbonati del torneo 2019-2020.

Gli incerti - Milan e Inter - conclude La Gazzetta dello Sport - sono in sintonia almeno su questo aspetto: attendono le linee guida del Governo su tempi e modi di riaperture. Stesso ragionamento fa l’Atalanta, come la Lazio. Pure al Toro stanno valutando. All’Udinese non si è ancora affrontato l’argomento, come al Verona. Il Napoli non dà indicazioni, come la Fiorentina.

Altri problemi - Lo Spezia, più le altre due neopromosse Venezia e Salernitana, devono pensare ad altro. I liguri aspettano la deroga per lo stadio. Ma se i posti saranno cinquemila saranno solo biglietti. Problema stadio anche per il Venezia che potrebbe cominciare la stagione a Ferrara. Urgono lavori al Penzo per avere la deroga. La Salernitana, invece, ancora non sa se farà la A.