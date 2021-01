La calma prima della tempesta. Scamacca in attesa del proprio futuro: due ipotesi più una per lui

vedi letture

La calma dopo la tempesta. Dopo un mese di gennaio vissuto sulle onde del calciomercato Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo finora in prestito al Genoa, ha vissuto 24 ore di relativa calma. La sua situazione è al momento abbastanza chiara e stazionaria: l’avventura al Grifo è agli sgoccioli (Niang ne prenderà il posto nell’attacco di Ballardini) e per il titolare dell’attacco dell’Under21 le piste percorribili sono due. La prima porta al ritorno in pianta stabile in neroverde per ricoprire il ruolo di vice Caputo, mentre l’altra è legata all’interesse della Juventus. Con i campioni d’Italia, però, manca ancora l’intesa sulla formula. Ok al prestito oneroso ma niente diritto di riscatto. Solo obbligo. Per un’operazione che ricalca quella della scorsa estate fra i bianconeri e la Fiorentina per Chiesa. Sullo sfondo, però, rimane il Parma con il ruolo di spettatrice interessata.