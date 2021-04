La Corte d'Appello punisce Lotito. Avvocato Lazio: "Siamo sorpresi, attendiamo le motivazioni"

Se da una parte la Corte d'Appello federale ha punito il presidente della Lazio, Claudio Lotito, inasprendo la pena da 7 a 12 mesi di inibizione (con tutte le conseguenze che questo comporterebbe), dall'altra sono confermati invece i 12 mesi che il Tribunale federale aveva inflitto ai due medici Pulcini e Rodia (la multa per il club sale da 150 a 200 mila euro). Come annunciato già in passato, adesso il club si appellerà al Collegio di garanzia presso il Coni, ultimo grado di giudizio sportivo. "Siamo sorpresi, aspettiamo di leggere le motivazioni però se la Corte ha deciso così ci spiegherà, e se non saremo d'accordo procederemo davanti al giudice superiore", ha detto l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile.