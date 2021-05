La finale di Champions non si giocherà a Istanbul: decisione in 24 ore, Porto favorita

Come un anno fa, Istanbul non ospiterà la finale di Champions League. Le restrizioni dovute alla pandemia non permettono alla città turca di organizzare al meglio l'evento calcistico più atteso dell'anno e la UEFA avrebbe già individuato una nuova sede: come riporta Sky Sport, la scelta sembra essere caduta su Porto e sarà comunicata nelle prossime ore.