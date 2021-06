La gioia di Morata per la permanenza alla Juventus: "Sono orgoglioso, non vedo l'ora"

Alvaro Morata parla per la prima volta dopo l'ufficialità della sua permanenza alla Juventus, col club bianconero che nella serata di ieri ha ufficializzato il prolungamento del prestito dall'Atletico per una ulteriore stagione. Questo il messaggio dello spagnolo, dal ritiro della Roja, ai canali social della Juventus: "Ciao ragazzi, grazie mille per il vostro sostegno. Tutti sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juventus, sono molto felice e molto orgoglioso, non vedo l'ora di poter condividere altri momenti con voi allo stadio. Ora mi concentro sull'Europeo che è molto importante, ma non vedo l'ora di abbracciarvi di nuovo tutti. Forza Juve sempre". Un messaggio d'amore a cui ha risposto la stessa Juventus: "Siamo molto felici e orgogliosi anche noi".