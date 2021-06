La grande attesa sta per finire, tra poco è Europeo: ecco l'agenda dell'Italia di Mancini

Ci siamo: oggi l'Italia di Roberto Mancini sarà alle 17 al Centro Tecnico Federale di Coverciano dove di fatto inizieranno i lavori in vista del prossimo Europeo. Entro le 24 la comunicazione della lista dei 26 convocati per EURO 2020, poi mercoledì alle 10:30 è in programma la foto ufficiale e a seguire, nel pomeriggio, seduta chiusa alla stampa.

PENULTIMO TEST Giovedì alle 17.15, a Coverciano, Mancini e un giocatore in conferenza stampa, a seguire seduta d'allenamento, il 4 giugno al Dall'Ara di Bologna penultimo test amichevole prima dell'Europeo. Alle 20.45 si giocherà la gara tra Italia e Repubblica Ceca, l'ultimo sarà poi la gara della mattina seguente tra Italia e Nazionale Under 20, per chi non ha giocato la sera precedente, alle 11. E il giorno dopo, il 6 giugno, via al raduno di Coverciano. Quando si inizierà a fare sul serio.