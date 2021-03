La Juve che verrà - CR7 deve essere ceduto. Solo così si può davvero voltare pagina

vedi letture

Dieci idee per rilanciare il progetto Juventus dopo l'ennesimo fallimento in Champions. Dalle 15.15 alle 19.45, con un focus ogni 30 minuti, TMW entrerà nel dettaglio di quella che è una rivoluzione a questo punto necessaria per ripartire. Chi dar via, chi a nostro giudizio trattenere. La Juventus deve davvero voltare pagina: se non ora, quando?

L'ultimo dei colpevoli, il primo dei problemi. Parlare di Cristiano Ronaldo alla Juventus vuole dire fare i conti con un ossimoro. Con una contraddizione che i numeri possono evidenziare ma non spiegare del tutto. Da un lato ci sono i numeri del campo, quelli dei gol. Solo in campionato sono 20 e ad oggi, dopo 26 giornate, CR7 è il capocannoniere della Serie A. Ha fatto meglio anche di Lukaku. Come può allora il tuo miglior bomber essere anche il tuo problema?

Dall'altro però c'è tutto il resto. Ci sono i risultati, ci sono i sacrifici economici fatti per arrivare a Cristiano Ronaldo. Che guadagna 31 milioni di euro netti a stagione, che alla Juventus costa 54 milioni di euro netti a stagione. Avere Cristiano Ronaldo in rosa vuol dire rinunciare a tanto altro, vuol dire puntare quasi tutte le fiches su di lui e rinunciare al resto. Ha pagato questa scelta?

Cristiano Ronaldo va ceduto - I risultati dicono che no, questa scelta non ha pagato. Cristiano Ronaldo arriva all'indomani dell'impresa al Bernabeu con tanto di beffa finale. Arriva in una Juventus che nei tre anni precedenti aveva due volte raggiunto la finale e che comunque nelle quattro stagioni precedenti aveva ceduto il passo solo a club come Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid (due volte). Il suo arrivo doveva quindi rappresentare l'ultimo step, il definitivo salto di qualità. Cristiano Ronaldo alla Juventus doveva essere il racconto della miglior ciliegina possibile su una torta di per sé già molto appetitosa. E invece quella ciliegina ha avuto la meglio su tutto il resto, il racconto è quello di una torta che è stata divorata. E qual è stato il prodotto finale? Risultati peggiori dei precedenti. La Juventus non solo non ha più visto la finale di Champions, ma nemmeno le semifinali. Ed è stata eliminata da Ajax, Olympique Lione e Porto.

Un nuovo progetto non può quindi che ripartire dal divorzio dall'uomo simbolo degli ultimi tre anni. E' il passaggio chiave, quello più importante. Quello senza il quale ogni rivoluzione morirebbe sul nascere. Perché con Cristiano Ronaldo non puoi davvero rilanciare Dybala, perché con Cristiano Ronaldo non puoi giocare con un 9 che viva davvero per il gol e non per far segnare il portoghese. Perché con Cristiano Ronaldo non puoi tornare a pensare a una Juventus che viene prima dei singoli. Perché l'ingaggio di Cristiano Ronaldo è talmente alto da impedire investimenti degni di una società come la Juventus che in estate deve voltare pagina.