La Juve punta su Owusu: dopo la convocazione in prima squadra si lavora al rinnovo

Dopo 12 presenze con la Next Gen in Serie C per il centrocampista Augusto Seedorf Owusu nello scorso fine settimana è arrivata la chiamata della prima squadra della Juventus per rimpolpare una rosa che deve fare i conti con tante assenze in mezzo al campo, oltre che in attacco. Per il classe 2005 l’esordio in Serie A non è arrivato, ma non è detto che in futuro non possa esserci l’occasione giusta visto che il club punta molto sul calciatore rientrato alla base due estati fa dopo il prestito alla Reggiana (dove ha messo a segno due gol in 26 gare con la Primavera).

Una stima, e una volontà di puntarci, che potrebbe presto tramutarsi in un rinnovo di contratto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il club bianconero starebbe discutendo con il suo procuratore Simone Bernardo della The Football Street un prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. Un accordo che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, o comunque prima di Natale, e legherebbe Owusu ai colori bianconeri per ulteriori due o tre anni.

Un segno di fiducia che si somma alla recente convocazione di Thiago Motta che potrebbe aggregarlo anche nelle prossime uscite alla prima squadra e magari farlo esordire come già successo ad altri giovani come Samuel Mbangula, Diego Pugno, Jonas Rouhi o l’ormai titolare Nicolò Savona.