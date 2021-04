La Juve raddoppia, è la serata delle prime volte: De Ligt firma il 3-1 sul Parma

La Juve porta avanti la contraerea e chiude la pratica Parma. Il 3-1 bianconero porta la firma di Matthijs De Ligt. I bianconeri passano su corner, come già accaduto prima dell’intervallo: cross di Cuadrado, colpo di testa sul primo palo del difensore olandese. Primo gol stagionale per lui, come del resto per Alex Sandro.