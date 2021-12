La Juve vince ma mancano i gol dai centrocampisti, Allegri: "Su Rabiot dobbiamo lavorare"

A DAZN parla Massimiliano Allegri dopo il 2-0 al Cagliari. "Arthur grandi gol non ne ha, Locatelli ne ha fatti tre da mezzala Bentancur non ha tanti gol, deve farli McKennie mentre Rabiot in Nazionale purtroppo gioca a due, stasera non ha avuto buona lettura e bisogna lavorarci tantissimo. Deve tirare, avevo chiesto ai ragazzi di farlo, Bernardeschi ha fatto bene ma bisogna essere cattivi", spiega il tecnico della Juventus.