TMW La Juventus apre al prestito per Douglas Luiz. Non ci sono ancora offerte concrete

La Juventus può prestare Douglas Luiz. Dopo l'idea di cederlo per una cifra alta, intorno ai 40 milioni di euro, i bianconeri potrebbero entrare nell'ordine di idee di rilanciarlo con un addio temporaneo, magari in Premier League, volto però a una possibile cessione a titolo definitivo fra una stagione, quando sarà a bilancio per circa 30. Da capire quale possano essere i parametri per il prestito oneroso.

Per ora però non ci sono offerte concrete. Ieri alcuni rumors hanno parlato di un possibile inserimento del Como che, almeno per il momento, non risulta. I club di Premier comunque guardano interessati alla possibilità di avere il brasiliano alle proprie dipendenze, anche se Fulham ed Everton non sono due destinazioni troppo gradite, mentre il Manchester United deve pensare anche ai propri esuberi.

Nelle scorse settimane Douglas Luiz aveva parlato anche del suo mancato impiego per diverse settimane, cosa che probabilmente non accetterà nella prossima stagione. Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, voglio che le cose siano diverse. Sono qui con uno scopo. Quando sono arrivato ho ascoltato il mio cuore e ho deciso di firmare".

Anche perché non ha mai avuto continuità. "Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: 'Oh, Douglas non è in forma'. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto".