La Juventus del futuro ruota attorno a Ronaldo: 31 milioni di motivi per restare o dirsi addio

Il futuro della Juventus dipende da Cristiano Ronaldo. E lo fa soprattutto perché ha un ingaggio di ancora un'altra stagione da 31 milioni di euro, una cifra che post crisi economica è difficilmente sostenibile per i bianconeri. Per questo tra le idee c'era la proposta di spalmarlo su due stagioni che non sembra esser stata presa in considerazione dal portoghese. Che fare, allora? Un altro anno insieme, per un ultimo assalto (con CR7) alla Champions League, o l'addio?

SUMMIT CON MENDES In settimana è atteso l'incontro con Jorge Mendes. Un summit dove l'agente ribadirà la volontà di Ronaldo di non spalmare l'ingaggio ma di onorare il contratto in bianconero. La Juve attende che il super agente portoghese porti sul tavolo una proposta ma per adesso il Paris Saint-Germain e il Manchester United, le indiziate maggiori, non sembrano intenzionate a fare proposte. Al momento da solo incide per 83 milioni di euro sul bilancio del club bianconero, visti i 58 di stipendio lordo e i 25 dell'ammortamento del cartellino. 'Bastano' 25 milioni per non fare minusvalenza per la Juventus, ma nessuno, neanche Al-Khelaifi o i Red Devils, vogliono pagare un simile ingaggio a CR7.