La Juventus e il rinnovo di Dybala: la Joya riflette, il club ripensa a cifre e durata dell'offerta

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Paulo Dybala e spiega come, la non esultanza con l'Udinese ne è testimonianza, la Joya sia delusa e amareggiata per l'evolversi della questione contrattuale e lo stand by imposto dalla Juventus. Oltre alla questione contrattuale nella sua testa girano pensieri legati alla sua centralità nel progetto bianconero, dopo le rassicurazioni di quest'estate da parte di Allegri e il ruolo di vice capitano. Adesso Dybala aspetta la nuova chiamata del club per un incontro che verosimilmente andrà in scena a febbraio, quindi si confronterà nuovamente col suo entourage e valuterà il da farsi. La permanenza in bianconero resta la sua priorità, ma per arrivare alla firma servirà ancora tempo.

La possibile nuova proposta

All'interno della sua analisi, il quotidiano spiega anche che la Juventus proporrà al giocatore un contratto ulteriormente rivisto rispetto a quella che era la base di accordo da 8 milioni più 2 di bonus: la nuova offerta potrebbe essere da 7,3 milioni, ovvero la cifra attuale, con prolungamento di 3 anni, quindi fino al 2025.