La Juventus e l'accordo con Jeep: "In linea con i valori di mercato"

vedi letture

La Juventus precisa i contorni dell’operazione di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit, ufficializzata prima della scorsa giornata di campionato. In particolare, l’accordo (tra i 28 e i 30 milioni di euro a stagione a partire dal 2025/26) con il marchio automobilistico - che, come la Juve, fa riferimento alla galassia Exor - è un’intesa tra parti correlate.

Per questo motivo, scrive Calcio&Finanza che riporta ampi passaggi del documento, il Comitato Parti Correlate della Juventus ha condotto un’analisi sull’operazione, diretta ad approfondire l’interesse e la convenienza della stessa: “a un’analisi di benchmark rispetto ai valori dei contratti di front jersey sponsorship dei top club italiani estratti da GlobalData, che colloca l’Accordo di Sponsorizzazione nel top range per controvalore insieme a FC Internazionale Milano e AC Milan; e a un’analisi di benchmark rispetto ai valori dei contratti di front jersey sponsorship dei top c/ub europei, che colloca l’Accordo di Sponsorizzazione appena al di sotto del medium range per controvalore, insieme al Borussia Dortmund e ai top club italiani poc’anzi citati”.

Alla luce di questa analisi comparativa, scrive il club bianconero, è emerso che il valore base della sponsorizzazione per la maglia risulti in linea rispetto ai valori di mercato per operazioni similari. Inoltre: “il corrispettivo dell’Accordo di Sponsorizzazione è in linea con le condizioni economiche discusse con altri potenziali sponsor e gli importi previsti negli accordi conclusi con i due partner sopra menzionati sono sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento alla front jersey sponsorship”.