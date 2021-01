La Juventus resta in prima fila per Locatelli. Nonostante l'inserimento del Manchester City

La Juventus continua ad essere in prima linea per Manuel Locatelli. L'inserimento del Manchester City raccontato ieri dall'Inghilterra, scrive Tuttosport, non agevola anche se il dg del Sassuolo Carnevali nella serata di ieri ha stoppato sul nascere ogni possibile trattativa invernale. La Juventus insomma resta in posizione di vantaggio rispetto a Guardiola, soprattutto alla luce degli ottimi rapporti coi neroverdi e dei contatti con lo stesso Locatelli (e col suo agente) avviati la scorsa estate. Valutazione? Per il quotidiano si parte da 30 milioni di euro. Ma la seconda parte di campionato e la possibile asta potrebbero modificare questa cifra verso l'alto.