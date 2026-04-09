Ufficiale
La Juventus rinnova il contratto del capocannoniere dell'U20. C'è la firma di Durmisi
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Prosegue l’avventura alla Juventus di Arman Durmisi. Come riporta la nota del club di Torino, è infatti ufficiale il prolungamento del suo accordo in bianconero fino al 30 giugno 2028.
Ecco il comunicato della Juventus:
"Arrivato a Torino nel settembre 2024 dopo l’esperienza in Slovenia con la maglia dell’FC Koper, l’attaccante classe 2008 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell’Under 20 allenata da mister Padoin con cui ha giocato finora 27 partite in stagione, realizzando complessivamente 12 gol - l’ultimo dei quali nel recupero della semifinale di Coppa Italia Primavera delle scorse ore. Un giocatore che proseguirà il suo percorso di crescita in maglia bianconera: complimenti Arman, ci vediamo in campo!".
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